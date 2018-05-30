Баку, 30 мая, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщает АПА, в письме говорится: «Уважаемый господин президент. Поздравляю вас и азербайджанский народ с 25-ой международной выставкой-конференцией «Нефть и газ Каспия» и заполнением Южного газового коридора первым газом. Я вместе с вами разделяю важность достижения 30-летнего сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами.

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Азербайджан, отмечающий 100-летие первого независимого государства, теперь является страной с более устойчивой и глобальной экономикой. Крупные нефтяные месторождения Азербайджана способствуют стабильности мирового энергетического рынка. Добытый вами газ внесет вклад в энергетическую безопасность Турции и Европы.

Я поддерживаю продолжение экономических и правовых реформ в вашей стране, которые укрепят успех энергетических проектов. Я намерен сотрудничать с вами для того, чтобы наши государства и Кавказский регион стали еще более процветающими во имя мира и безопасности».

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