Москва, 30 мая, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Странам, взявшим «под опеку» Украину, — в первую очередь, США — нужно нести ответственность за все, происходящее внутри этой страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Стрельба из пистолета

По словам спикера Госдумы, обвинения в причастности РФ к этому преступлению, которые выдвигает Украина, неприемлемы.

«Это не первая ситуация, когда на территории Украины погибают журналисты. Наш коллега депутат Вороненков был застрелен на Украине. Ни по одному случаю украинская сторона не провела расследования», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что российская сторона готова оказать любую помощь в расследовании преступления, чтобы найти и наказать виновных. Однако ответственность за совершенное преступление должны взять на себя власти не только самой Украины, но и стран, которые влияют на политику местных властей.

«Хотелось бы подчеркнуть, что все то, что происходит на Украине, — это результат той политики, которая реализовывается руководством Украины, и необходимо сказать, что за происходящее несут ответственность и другие страны. В первую очередь США: большое количество консультантов и советников оттуда находится на территории Украины, и было бы правильно им тоже взять на себя ответственность за происходящее. И, конечно, речь о тех странах, которые взяли опеку над Украиной», — отметил Володин.