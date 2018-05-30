Санкт-Петербург, 30 мая, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду, 30 мая, приняли в окончательном чтении проект федерального закона, который запрещает людям без высшего юридического образования представлять интересы граждан в суде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец, Заксобрание Петербурга

С инициативой о внесении соответствующих изменений в Гражданский процессуальный кодекс выступил единоросс, глава комитета заксобрания по законодательству Денис Четырбок. Принятый петербургскими депутатами документ будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

В настоящий момент представлять интересы клиента в суде может любой человек, имеющий доверенность от клиента. По мнению авторов законопроекта, за вывесками фирм «Юридический центр», «Услуги адвоката» и т.п. нередко скрываются мошенники, которые профильного образования и диплома юриста не имеют.

«На практике возникают ситуации, когда дело проигрывается не из-за отсутствия доказательств правоты, а исключительно из-за незнания представителем пострадавшего основ законодательства и особенностей судебного делопроизводства. По вине лжеюристов люди теряют время, деньги, нервы, хотя во многих таких случаях справедливость была на стороне обратившегося за помощью человека», — пояснил Денис Четырбок.

По его мнению, ужесточение правил позволит повысить качество оказываемых гражданам юридических услуг, защитить граждан, которые по незнанию, через сомнительные юридические конторы, тратят деньги, но не получают квалифицированной правовой помощи.

Как сообщалось, ранее Четырбок предложил «посмотреть на опыт зарубежных коллег», на опыт США и прочих «либеральных представителей», где, по словам депутата, «всё гораздо жестче». По его мнению, следующим шагом станет ужесточение контроля за деятельностью юридических компаний, потому что сейчас там «сидят повара, слесари, инженеры».