Куала-Лумпур, 30 мая, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Некоторые из фактических и потенциальных партнеров Пекина по проекту «Один пояс, один путь» выказывают озабоченность по поводу прозрачности, приемлемости и полезности проекта, ссылаясь на реальные стратегические цели Китая, пишет японское деловое издание Nikkei Asian Review. Готов ли Запад сплотиться против китайского «Нового Шёлкового пути»?

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

Победивший на прошедших в мае парламентских выборах в Малайзии оппозиционный политик Махатхир Мохамад подверг резкой критике китайские проекты из-за увеличения внешнего долга Малайзии при отсутствии для страны какой-либо выгоды. Политик также пообещал пересмотреть все сделки своего предшественника с китайской стороной и при необходимости перезаключить их или же вовсе расторгнуть.

Вопросы в отношении истинных намерений Пекина далеко не новы, однако в последнее время они все отчетливее и громче звучат и из западных столиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом месяце 27 из 28 стран-членов ЕС, за исключением Венгрии, подписали в Пекине доклад, в котором отмечается, что проект «Один пояс, один путь» «противоречит повестке дня ЕС по либерализации торговли и подталкивает баланс сил в пользу субсидируемых Китаем компаний».

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Тот факт, что проект «Один пояс, один путь» благоволит китайским интересам, не должен вызывать никакого удивления, отмечает директор программы «Reconnecting Asia» Центра стратегических и международных исследований Джонатан Хиллман. В конце концов, это финансируемая Китаем и ориентированная на Китай деятельность, сущность которой в том, что «все дороги ведут в Пекин». По сравнению с инфраструктурными проектами, финансируемыми Всемирным банком или Азиатским банком развития, проекты, финансируемые Китаем, само собой, будут включать больше китайских подрядчиков и меньше местных и иностранных. И чем дольше этот дисбаланс сохраняется, тем быстрее будет убывать интерес западных партнеров к китайской инициативе, считает Хиллман.

Также особую тревогу у партнеров Пекина вызывает влияние проекта «Один пояс, один путь» на увеличение задолженности. Исследования Центра глобального развития в Вашингтоне показали, что подобные риски в настоящее время наиболее высоки для восьми стран: Пакистана, Джибути, Мальдивских островов, Лаоса, Монголии, Черногории, Таджикистана и Киргизии.

А долговые риски имеют стратегические последствия. Когда страны-получатели не в состоянии погасить свои кредиты, они могут обнаружить себя связанными обязательствами, которые до этого момента они даже не могли себе представить. После того, как Шри-Ланка не смогла погасить свой долг, она передала Китаю контрольный пакет акций и право аренды на 99 лет порта Хамбантота, который был передан Пекину в декабре 2017 года. Теперь Индия и Япония беспокоятся, что порт в будущем может стать китайской военно-морской базой. Похожий сценарий, вполне возможно, ожидает также Джибути и Мальдивы.

Сейчас подобные взгляды набирают обороты в Европе, Австралии и США. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что китайский проект не может быть дорогой «в одну сторону». Позицию США озвучил министр обороны Джеймс Мэттис, подчеркнув, что «в глобализованном мире есть много поясов и много дорог». А в марте, будучи с визитом в Пекине, одобрить проект отказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Воздержалась от одобрения инициативы Пекина и Австралия. В январе этого года министр международного развития Австралии Кончетта Фиораванти-Уэллс подвергла критике деятельность Китая на тихоокеанских островах, заявив: «мы просто не хотим строить дорогу, которая никуда не пойдет».

Так, инициатива «Один пояс, один путь» может на деле объединить конкурентов Китая, а не разделить их, полагает Джонатан Хиллман. Но ключевой вопрос заключается в том, смогут ли они превратить свои реакции в скоординированный ответ.