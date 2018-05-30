«Один пояс, один путь»: Запад не хочет дороги «в один конец»
Куала-Лумпур, 30 мая, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Некоторые из фактических и потенциальных партнеров Пекина по проекту «Один пояс, один путь» выказывают озабоченность по поводу прозрачности, приемлемости и полезности проекта, ссылаясь на реальные стратегические цели Китая, пишет японское деловое издание Nikkei Asian Review. Готов ли Запад сплотиться против китайского «Нового Шёлкового пути»?
Победивший на прошедших в мае парламентских выборах в Малайзии оппозиционный политик Махатхир Мохамад подверг резкой критике китайские проекты из-за увеличения внешнего долга Малайзии при отсутствии для страны какой-либо выгоды. Политик также пообещал пересмотреть все сделки своего предшественника с китайской стороной и при необходимости перезаключить их или же вовсе расторгнуть.
Вопросы в отношении истинных намерений Пекина далеко не новы, однако в последнее время они все отчетливее и громче звучат и из западных столиц.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом месяце 27 из 28 стран-членов ЕС, за исключением Венгрии, подписали в Пекине доклад, в котором отмечается, что проект «Один пояс, один путь» «противоречит повестке дня ЕС по либерализации торговли и подталкивает баланс сил в пользу субсидируемых Китаем компаний».
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Тот факт, что проект «Один пояс, один путь» благоволит китайским интересам, не должен вызывать никакого удивления, отмечает директор программы «Reconnecting Asia» Центра стратегических и международных исследований Джонатан Хиллман. В конце концов, это финансируемая Китаем и ориентированная на Китай деятельность, сущность которой в том, что «все дороги ведут в Пекин». По сравнению с инфраструктурными проектами, финансируемыми Всемирным банком или Азиатским банком развития, проекты, финансируемые Китаем, само собой, будут включать больше китайских подрядчиков и меньше местных и иностранных. И чем дольше этот дисбаланс сохраняется, тем быстрее будет убывать интерес западных партнеров к китайской инициативе, считает Хиллман.
Также особую тревогу у партнеров Пекина вызывает влияние проекта «Один пояс, один путь» на увеличение задолженности. Исследования Центра глобального развития в Вашингтоне показали, что подобные риски в настоящее время наиболее высоки для восьми стран: Пакистана, Джибути, Мальдивских островов, Лаоса, Монголии, Черногории, Таджикистана и Киргизии.
А долговые риски имеют стратегические последствия. Когда страны-получатели не в состоянии погасить свои кредиты, они могут обнаружить себя связанными обязательствами, которые до этого момента они даже не могли себе представить. После того, как Шри-Ланка не смогла погасить свой долг, она передала Китаю контрольный пакет акций и право аренды на 99 лет порта Хамбантота, который был передан Пекину в декабре 2017 года. Теперь Индия и Япония беспокоятся, что порт в будущем может стать китайской военно-морской базой. Похожий сценарий, вполне возможно, ожидает также Джибути и Мальдивы.
Сейчас подобные взгляды набирают обороты в Европе, Австралии и США. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что китайский проект не может быть дорогой «в одну сторону». Позицию США озвучил министр обороны Джеймс Мэттис, подчеркнув, что «в глобализованном мире есть много поясов и много дорог». А в марте, будучи с визитом в Пекине, одобрить проект отказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Воздержалась от одобрения инициативы Пекина и Австралия. В январе этого года министр международного развития Австралии Кончетта Фиораванти-Уэллс подвергла критике деятельность Китая на тихоокеанских островах, заявив: «мы просто не хотим строить дорогу, которая никуда не пойдет».
Так, инициатива «Один пояс, один путь» может на деле объединить конкурентов Китая, а не разделить их, полагает Джонатан Хиллман. Но ключевой вопрос заключается в том, смогут ли они превратить свои реакции в скоординированный ответ.