Ижевск, 30 мая, 2018, 13:31 — ИА Регнум. В Удмуртии разработана концепция развития молочной отрасли до 2025 года, которая предполагает увеличение производства молока до 1 млн тонн в год. Об этом заявила глава минсельхоза республики Ольга Абрамова, сообщает ИА REGNUM.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

«1 млн тонн молока — красивая цифра. По поводу нее есть много разных оценок. Наша позиция сводится к тому, что надо идти к этому рубежу. Тот, кто работает в отрасли, знает, что если сегодня корова дает 6,5 тыс. кг молока в год, то завтра ее продуктивность должна составить 6,6−6,7 тыс. Иначе мы получим генетическую деградацию», — отметила Абрамова.

В то же время она добавила, что необходимо помнить о пути реализации произведенного молока. Министр сказала, что в настоящее время молочная отрасль переживает не лучшие времена, но нужно всё преодолеть, не принимая необдуманных решений по сокращению поголовья.

«Мы рассматриваем разные варианты санирования. Это развитие мясного направления, объединение в сельхозкооперативы, их поддержку мы намерены увеличивать. Поскольку в рамках федерального бюджета можно рассчитывать на грант в пределах 70 млн рублей. Будет поддерживаться малая молочная переработка. Проекты по созданию мини-цехов по переработке молока будут реализовываться и на базе райпо — нам сегодня интересен любой источник реализации молока. Мы за конкуренцию. Она появится, когда в республике откроются два-три завода мощностью 50−60 тонн в сутки. Продолжаются переговоры и с транснациональными компаниями», — констатировала Абрамова.

Она добавила, что производство молока в республике поэтапно растет — среднесуточный надой молока сегодня составляет 17,2 кг. На аналогичный период прошлого года — 16,9 кг, 2016-го — 17,1 кг. Но при этом снизилось качество молока.

«Если в прошлом году мы реализовывали 80% молока высшим сортом, то в данный момент — 70%. Тому есть и объективные, и субъективные причины. В частности, начал работать техрегламент, который ужесточил требования к качеству сырого молока по многим показателям. Сортность — это то, что определяет цену закупа. На сегодня в республике средняя закупочная цена сложилась на уровне 18,70 рублей за кг», — заключила министр. По цене на сырое молоко Удмуртия — на 37-м месте среди всех регионов РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Бречалов считает развитие молочного рынка одной из перспективных точек роста республики.

В феврале власти Удмуртии приняли решение о выделении дополнительных средств поддержки молокопроизводителям в размере около 200 млн рублей.

Глава региона обращался к руководителям перерабатывающих компаний с предложением о совместной с правительством республики проработке вопроса о стабилизации закупочных цен на сырое молоко. Также он рекомендовал молокопроизводителям еще раз проанализировать весь производственный процесс и найти возможности для снижения издержек, повышения эффективности производства.

В начале апреля председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по АПК Владимир Варламов уточнял, что сейчас средняя цена за литр молока составляет около 19,5 рублей, тогда как в последние годы средняя стоимость литра фиксировалась на уровне 25 рублей. Из-за снижения закупочных цен на молоко сельхозпроизводители Удмуртии недополучили в I квартале около 700 млн рублей.

В 2017 году в республике было произведено около 680 тыс. тонн молока. В расчете на душу населения показатель производства составляет 490 кг, при этом объем потребления — 264 кг, а в среднем по России — 240 кг при медицинской норме в 392 кг.