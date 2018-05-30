Москва, 30 мая, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о контрмерах в ответ на санкции США и других стран, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет. Санкции

«Проделана большая работа совместно с депутатами Госдумы по корректировке норм», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Мы будем применять контрсанкции в отношении тех стран, которые принимают меры ограничительного характера в отношении РФ», — указала она.

Россия не вводит санкции, а принимает ответные меры, подчеркнула сенатор.

Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.

Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» вступит в силу со дня его официального опубликования.