Оренбург, 30 мая, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Этнографический заповедный фестиваль «Дыхание степи» прошел на участке «Предуральская степь» государственного природного заповедника в Оренбуржье 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».

Максим Чумаков Этнографический заповедный фестиваль «Дыхание степи» в Оренбурге

Ирина Латыпова Этнографический заповедный фестиваль «Дыхание степи» в Оренбурге

Целью фестиваля, который в Оренбуржье проводится уже шестой год подряд, является гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование природоохранной культуры населения через совместную деятельность волонтерских и общественных организаций.

Ирина Сухова Этнографический заповедный фестиваль «Дыхание степи» в Оренбурге

Ирина Сухова Этнографический заповедный фестиваль «Дыхание степи» в Оренбурге

Отмечается, что в подготовке и проведении мероприятия, идея проведения которого принадлежит ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», приняли участие волонтерские объединения вузов Оренбуржья, военно-исторический клуб «Русич» и постоянный партнер фестиваля РО «Пересвет».

Александр Жучков Этнографический заповедный фестиваль «Дыхание степи» в Оренбурге

По последним данным, на территории заповедного участка собралось около шестидесяти человек, несмотря на прохладную погоду.

На фестивале, символом которого была выбрана лошадь Пржевальского, было организовано несколько выставочных площадок, где была представлена история степи в эпохах. Этнографический шатровый лагерь «Лучезар» Русского общества «Пересвет», который расположился в визит-центре заповедника, стал смысловым центром праздника.

Ирина Латыпова Этнографический заповедный фестиваль «Дыхание степи» в Оренбурге

Максим Чумаков Этнографический заповедный фестиваль «Дыхание степи» в Оренбурге

Максим Чумаков Этнографический заповедный фестиваль «Дыхание степи» в Оренбурге

Максим Чумаков Этнографический заповедный фестиваль «Дыхание степи» в Оренбурге

После живой презентации площадки в течение дня организаторы мероприятия проводили мастер-классы и различные активности на историческую тему. Гости фестиваля могли потренироваться в ратном бою на мечах или пострелять из лука. Кроме того, организаторы мероприятия предложили гостям сплести вместе «пояс Дружбы».

«Общее дело объединило порядком замерзших под степным ветром гостей, поэтому команда ФГБУ решила сделать для всех участников фестиваля подарок — бесплатную экскурсию по экологической тропе «Дыхание степи» и близкое знакомство с лошадьми Пржевальского», — говорится в сообщении.