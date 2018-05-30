Москва, 30 мая, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о поправках федерального бюджета на 2018 год Госдума планирует принять во всех трех чтениях до конца июня. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам дополнительного заседания Совета Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«В течение июня месяца мы сможем рассмотреть поправки, предложенные правительством в бюджет на 2018, 2019 и 2020 годы», — заявил Володин.

По его словам, в ближайшее время законопроект будет обсужден на заседании профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам. Первое чтение документа запланировано на 7 июня.

«Будем обсуждать в формате второго чтения до 19 июня с тем, чтобы была возможность у депутатов более подробно обсудить все темы, связанные с бюджетом, внести свои предложения и выйти до конца июня на принятие законопроекта о бюджете, предусматривающего рассмотрение тех поправок, которое правительство внесло», — рассказал Володин.

Правительство накануне внесло в Госдуму законопроект с поправками федерального бюджета 2018 года. При расчёте нового варианта госсметы правительство исходило из нового, улучшенного прогноза макроэкономического развития страны. Так, по их данным, среднегодовая цена одного барреля нефти в 2018 году достигнет 61,4 доллара за баррель, что существенно выше ранее прогнозируемых показателей. Изначально правительство рассчитывало госсмету, исходя из стоимости одного барреля нефти в 43,8 доллара. В связи с такими изменениями, прогнозы по курсу рубля также улучшены: так, предполагается, что в 2018 году цена одного доллара составит не 64,7 рубля, а 58,6 рубля за доллар.

По прогнозам правительства, федеральный бюджет 2018 года окажется профицитным. Так, доходы в федеральный бюджет в 2018 году окажутся выше на 1 815,1 млрд рублей. Расходы также будут увеличены на 61,9 млрд рублей. Кроме того, правительство предлагает перераспределить порядка 162,8 миллиарда рублей по приоритетным направлениям. Таким образом, правительство прописало новое распределение для

224,7 млрд рублей из госказны. Как ранее заявлял Володин, эти средства в основном уйдут на реализацию важных для социального и экономического развития страны проектов.

В частности, порядка 36,4 млрд рублей будет направлено на поддержку российских автомобилестроителей. Ещё порядка 5 млрд рублей предлагается направить на докапитализацию Россельхозбанка, что поможет развитию сельского хозяйства.

Госдума будет рассматривать законопроект об изменениях госсметы в приоритетом порядке. Согласно закону, на рассмотрение поправок к федеральному бюджету у депутатов есть 25 дней.