Симферополь, 30 мая, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Специалисты крымского Роспотребнадзора не обнаружили на крымском побережье Чёрного моря возбудителей опасных заболеваний. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила журналистам глава надзорного ведомства Наталья Пеньковская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым ждет туристов

«Начали исследование качества воды с 1 мая. Эпидопасных показателей на территории Крыма и Севастополя не выявлено. Всего исследовано 1128 проб», — отметила специалист, подчеркнув, что морская вода ещё не сильно прогрелась и отдыхающих на пляжах относительно немного.

По её словам, следить за качеством воды специалисты будут в течение всего курортного сезона, поскольку нестандартные пробы фиксируются с конца июля и в августе.

Напомним, по данным крымского Роспотребднадзора, в прошлом году в Крыму под конец сезона за неделю фиксировали от 450 до 700 случаев заболевания энтеровирусной инфекции из-за контактов с морской водой. Однако, по словам специалистов, эти показатели не превышали средние за десятилетие.