Москва, 30 мая, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Система электронной записи на посещение родственниками граждан, содержащихся в СИЗО, будет вскоре восстановлена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 мая заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«В отношении родственников уже запущен пилотный проект СИЗО-4 города Москвы, и в ближайшее время будет подведён итог этому пилотному проекту и (система) будет внедрена везде. Предложение на контроле у Сергея Кириенко (первого замглавы администрации президента, курирующего цифровизацию экономики)», — заявила Москалькова.

В настоящее время усилиями ФСИН идёт подготовка к внедрению этой системы, она уже внедряется по всей России и будет работать, помимо родственников, также и для адвокатов, которые так же стоят в этой очереди, указала уполномоченный по правам человека.

В свою очередь, «отменена очередь была, потому что разрабочиком был некий ФГУП, который не смог выиграть тендер и не смог разработать эту систему», пояснила Москалькова.

Тем не менее спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила комитет по обороне и безопасности выяснить причины отмены электронной записи.

«Говорим о цифровизации, а здесь элементарный программный продукт по электронной очереди надо три года обсуждать… Возьмите на контроль и поддержите Татьяну Николаевну!» — заявила Матвиенко.

19 января 2018 года Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отменила электронные очереди записи граждан на посещение в изоляторах своих родственников. Теперь, по словам сенатора Людмилы Нарусовой, около изоляторов практикуют небезвозмездную запись на бумажных носителях, тем самым нарушая права граждан на посещение своих родственников и создавая почву для коррупции.