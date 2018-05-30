Москва, 30 мая, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета настаивает на закреплении в российском законодательстве понятия «нежелательная деятельность». Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом сообщил член Совфеда Андрей Климов, представляя доклад комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

«Предусмотреть в законодательстве понятие «нежелательная деятельность» — по аналогии с уже имеющимся понятием «нежелательные организации». Имеем в виду правовое закрепление термина в отношении физических лиц, систематических осуществляющих подрывную деятельность, хотя формально не относящихся к нежелательным организациям», — сказал Климов.

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета зафиксировала ряд попыток из-за рубежа повлиять на ЦИК РФ в период выдвижения и регистрации кандидатов на пост президента России на мартовских выборах.