Москва, 30 мая, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Крупный немецкий капитал может отказаться от работы в России в том случае, если будет принят закон об уголовной ответственности за отказ от исполнения антироссийских санкций. Об этом в ходе переговоров с первым вице-спикером Госдумы РФ Александром Жуковым заявил замглавы Свободной демократической партии (СвДП) Германии Вольфганг Кубикки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, в той редакции, в какой законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, он может привести «к нежелательным для России последствиям». По словам немецкого политика, крупные компании ФРГ могут отказаться от дальнейших инвестиций и от экономической деятельности в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая министр экономики ФРГ Питер Альтмайер пообещал «провести переговоры с новым правительством России» о налаживании «экономического динамизма», однако отверг возможность отмены антироссийских санкций.

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