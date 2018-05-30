Москва, 30 мая, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Правительство России рассматривает идею введения субсидиарной ответственности в отношении обанкротившихся предприятий и их владельцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 мая заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации.

«Blasts» from The Ram's Horn (1902)

«Сегодня создано взаимодействие с министерством труда и социального развития, с правительством по выработке предложений о внесении изменений в законодательство, предусматривающие, возможно, субсидиарную ответственность», — заявила Москалькова.

По данным мониторинга, очень часто в результате банкротства предприятий тысячи людей остаются без зарплаты, в то время как собственник переезжает с активами за рубеж и продолжает пользоваться дорогостоящей недвижимостью, подчеркнула уполномоченный по правам человека.

По её словам, смысл инициативы заключается в том, чтобы в случае банкротства «юридическое лицо отвечало не только имуществом юрлица, но и в определённых случаях — собственностью владельца, основного держателя акций».

"Это пока что моё предложение — что стоит идти в направлении субсидиарной ответственности. Но могут быть и другие — в том числе гражданско-правовая или штрафные санкции», — заключила она.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 16 апреля 2018 года Москалькова подняла вопрос о разработке механизма ответственности работодателей обанкротившихся предприятий перед трудовыми коллективами, когда не выпалчивается заработная плата в полном объёме. Владимир Путин одобрил инициативу и дал соответствующие поручения правительству.