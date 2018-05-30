ЕС накроет крупнейший кризис, Россию – волна провокаций: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 мая, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Мнимое превосходство: как США уничтожили «российских наемников»;
- Больше не фигура речи: Евросоюз накроет крупнейший финансовый кризис;
- Никаких ультиматумов: Россия призвала покончить с обвинениями относительно крушения МН17;
- Новая волна провокаций: что ждёт Россию в связи с убийством «критика Кремля»;
- Потери среди населения: в Донбассе погибли более 100 мирных жителей.
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