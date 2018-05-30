Рим, 30 мая, 2018, 13:05 — ИА Регнум. 30 мая основные итальянские СМИ рассказали об убийстве в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.

Убийство

Газета Repubblica называет Бабченко «писателем», «оппозиционером» и «одним из влиятельнейших военных корреспондентов». Отмечается, что убитый был «критиком Кремля» по сирийскому и украинскому вопросам. Никаких выводов о мотивах убийства не делается, однако автор заметки указывает, что Бабченко «получал угрозы» до отъезда из Москвы.

Практически идентичен текст новости и в другой влиятельнейшей итальянской газете — Corriere della sera. Там тоже упомянуты угрозы и «сильная критика» в адрес Кремля.

Журналисты Corriere коротко рассказали своим читателям, что именно писал Бабченко о гибели доктора Лизы и ансамбля Александрова, и добавили, что в России эти его слова вызвали «кампанию ненависти в социальных сетях». Пояснения о возможных заказчиках убийства также отсутствуют, но при этом текст завершается цитатой депутата Верховной рады Антона Геращенко, который называет Бабченко «врагом Кремля и другом Украины».

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Такого же рода сообщения появились и в других итальянских СМИ.

Стоит также отметить, что новости об убийстве в Киеве получили в Италии куда меньший резонанс, чем в некоторых других странах, — жители республики заняты правительственным кризисом в собственной стране.