Москва, 30 мая, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы не согласился с доводами представителя мессенджера Telegram о невозможности передать ФСБ РФ ключи шифрования. Об этом говорится в опубликованном решении суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

В документе сообщается, что ссылка «заинтересованного лица Telegram Messenger» на то, что предоставить вышеуказанные ключи невозможно «по техническим причинам», не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований законодательства РФ.

Руководство мессенджера должно исполнять предусмотренную законом обязанность по представлению российским властям «информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», говорится в решении суда.

Напомним, 13 апреля решением Таганского районного суда Москвы было удовлетворено исковое заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к сервису Telegram на территории РФ.

28 мая сообщалось о том, что надзорное ведомство официально уведомило компанию Apple о двух своих требованиях: убрать Telegram из App Store и прекратить рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера российским пользователям.

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