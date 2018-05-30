Москва, 30 мая, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Законопроект о переносе единого дня голосования внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. Они предлагают перенести день выборов на второе воскресенье октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Выходные дни в начале осени многие городские жители проводят на дачных и садовых участках, приводят аргументы парламентарии.

«Следует также отметить, что период времени, приходящийся на дату установленного единого дня голосования, большинство туроператоров относит к так называемому «бархатному сезону», который характеризуется высокой активностью российских граждан в сфере выездного туризма», — указали они.

Сразу ряд объективных причин делает высокую явку в установленную в настоящее время дату единого дня голосования невозможной, уверены они.