Санкт-Петербург, 30 мая, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 30 мая приняло обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой найти и предоставить документацию на предполагаемые объекты культурного наследия в пригородах Северной столицы. Это необходимо для организации там достопримечательных мест.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

Министерство культуры в 2016 году заказало и приняло работы по созданию проектной документации, которая необходима для присвоения статуса объектов культурного наследия федерального значения ряду мест в Петербурге и пригородах, сообщает издание «Петербургский дневник».

В частности, речь идет о Петергофской дороге, Московском шоссе, городе Зеленогорске, Сестрорецком разливе, долине реки Невы, Ижорском уступе, Дудергофских высотах и Юкковской возвышенности.

Однако ведомство Мединского до сих пор не обратилось по этому поводу к петербургским властям, которые наделены правом включать объекты в перечень выявленных памятников культурного наследия. Судьбу полученных Минкультуры два года назад документов выяснить пока не удалось.

В итоге сегодня, 30 мая, заксобрание Петербурга обратилось к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой предоставить городскому парламенту эту проектную документацию, чтобы организовать профессиональное и общественное обсуждение проблем организации новых достопримечательных мест на территории региона.

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