Херсон, 30 мая, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Херсонской области третьи сутки продолжают гореть леса, сообщает 30 мая ТСН.

skeeze Лесные пожары

Согласно сообщению, площадь пожара продолжает увеличиваться: за сутки огонь охватил еще 170 га, расширив площадь возгорания до 300 га. Более 300 человек присоединились к тушению пожара, ночью удалось немного уменьшить площадь возгорания.

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Напомним, днем 28 мая в Херсонской области возле села Раденск загорелись лесные массивы. Предположительно, пожар возник из-за поджога сухой травы. Огонь быстро распространился, охватив 130 га. К тушению были привлечены два самолета и один вертолет, сбросившие более 105 т воды. На данный момент пожар тушат около 500 спасателей и 72 единицы техники.