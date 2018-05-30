Москва, 30 мая, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Рубль незначительно укрепляется 30 мая по отношению к американскому доллару. Пара USD/RUB достигала отметки 62,47 рубля за доллар США. В целом динамика рубля полностью определяется движениями доллара на международном рынке, где наблюдается его незначительное ослабление против других валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Константин Кузьмин.

ИА REGNUM Рубль

«Накануне торги завершились снижением рубля. Он подешевел к доллару на 47 копеек. Против единой же европейской валюты рубль сохранил свои позиции неизменными. Давление на рубль продолжает оказывать и нефть. В связи с резким падением нефтяных котировок от своих максимальных годовых значений рубль не получает поддержки и с этой стороны.

Нефть марки Brent потеряла около 5% своей стоимости за последнюю неделю в связи с тем, что страны ОПЕК заявили о своей готовности восполнить возможный недостаток предложения на рынке нефти после возобновления экономических санкций против Ирана», — пояснил эксперт.

С технической точки зрения рубль пробил локальные уровни сопротивления в диапазоне 61,88−62 и показывает свою готовность к дальнейшему ослаблению после небольшой коррекции. Рынок нефти в ближайшие дни, вероятно, продолжит демонстрировать снижение, а индекс доллара находится на максимумах, восходящая динамика в паре USD/RUB продолжится после недолгой коррекции.

«В ближайшее время возможен подход к уровням 62,74−63. В среднесрочной же перспективе основным остается прогноз на рост доллара к отметкам 63,48−63,70», — считает Кузьмин.

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