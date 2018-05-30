Москва, 30 мая, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Убийство представителя СМИ Аркадия Бабченко в столице Украины является трагедией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения — 2018».

Цитата YouTube пользователя Держитесь там Аркадий Бабченко

«Трагедия очередная вчера (29 мая) в Киеве — Аркадий Бабченко был убит, застрелен в подъезде собственного дома», — сказал дипломат.

Лавров также напомнил, что официальный Киев, не предоставив доказательств, уже обвинил Россию в причастности к этому преступлению.

«Премьер-министр украинского правительства (Владимир Гройсман) заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы, а расследование еще не начиналось, — заявил дипломат. — Но сейчас, наверное, начнется».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве 29 мая.

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