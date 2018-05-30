Рязань, 30 мая, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Отопительный сезон 2017−2018 годов в Рязанской области прошел без серьезных срывов. Об этом 29 мая на совещании в правительстве региона рассказала министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов. По его словам, в областном центре показатели аварийности снизились. Работа по их снижению продолжится и в 2018 году. Только на модернизацию объектов тепло‑ и водоснабжения выделено 276 млн рублей. Губернатор Николай Любимов поручил обратить особое внимание на своевременное получение паспортов готовности муниципалитетами, сообщила пресс-служба правительства области.

Кот на батарее

«Мы делаем все возможное для того, чтобы паспорта готовности получали все муниципалитеты. В этом году предусмотрены средства на замену теплосетей, котлов, которые никогда ранее не выделялись. Такую работу надо проводить и в дальнейшем, в рамках разработанной семилетней региональной программы», — сказал Николай Любимов.

Между тем, как отметила газета «Рязанские ведомости», проблемы стоит сейчас достаточно остро. Например, осенью 2017 года паспорта готовности не получили 12 муниципалитетов из 33. В их числе, и областной центр. Основной причиной стали недостаточные объемы замены теплосетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 2016 год, на замену все изношенные тепловые сети в Рязани требовалось 11 млрд рублей. Средний возраст всех теплосетей составлял примерно 30 лет, а их износ — 85%. В абсолютных цифрах из 528 километров нужно было заменить 448 километров труб.

Об этом: На замену изношенных теплосетей в Рязани требуется около 11 млрд рублей