Вена, 30 мая, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил о необходимости правовых реформ во всех государствах Евросоюза: гражданам стран — членов ЕС следует ограничить свободу передвижения, пишет 30 мая Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

По его словам, основополагающий принцип Евросоюза об открытости рынка и беспрепятственном перемещении капиталов и граждан ЕС разрушает союз. Этот принцип дает возможность каждому гражданину ЕС выбирать места проживания и работы, в том числе и за пределами своей страны, но сейчас это не соответствует вызовам времени.

Например, квалифицированные специалисты теряют работу из-за наплыва дешевой рабочей силы.

«Также нужно поднимать вопрос о том, что такие тенденции вредят европейской политике в целом, поскольку весь интеллектуальный капитал восточных регионов Европы перетекает на Запад. Нашей целью должно стать хотя бы частичное регулирование этой проблемы», — сказал Штрахе.

В настоящий момент Австрия проводит социальные реформы, которые должны сделать страну непривлекательной для мигрантов. Австрийское правительство урезает пособия на детей и часть социальных выплат привязывает к свободному владению немецким языком.