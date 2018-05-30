Граждане хотят референдума о пенсиях, но его не будет: не их дело
Москва, 30 мая, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Крайне негативное отношение россиян к повышению пенсионного возраста сочетается с уверенностью подавляющего большинства граждан в том, что подобные решения не должны приниматься без учета народного мнения. Как относятся наши соотечественники к возможности высказать свое отношение к анонсированному Дмитрием Медведевым повышению пенсионного возраста, выяснилось в проведенном ИА REGNUM опросе. А на что им можно реально рассчитывать?
Повышение пенсионного возраста вряд ли сильно ударит по тем, кто лоббирует такое решение, но вот граждане, которых оно коснется непосредственно, считают, что не мешало бы спросить и у них. Тем более, что премьер-министр успел сообщить, что консультации по данному вопросу уже проведены. С обществом, уровень жизни которого непременно упадет при введении такое меры, никаких «консультаций» проведено не было, между тем как 81% россиян считают, что их мнение имеет значение. Более того, если бы по данному вопросу проводился референдум, то в нем бы приняли участие 90% респондентов. Вариант, который они поддержали бы, вполне предсказуем и понятен: 84% проголосовали бы против повышения пенсионного возраста.
Но есть проблема: провести такой референдум нельзя. Согласно принятому в 2008 году закону, в РФ запрещены плебисциты по вопросам, которые находятся в ведении федеральных властей. Пенсионный возраст относится как раз к таким вопросам, и, в сущности, власти сейчас могут на совершенно законных основаниях провести в жизнь эту антинародную меру, не спрашивая народ совсем. А ведь народ по Конституции РФ является источником власти в государстве, так как ему управлять ситуацией? И вокруг какой национальной идеи сплачиваться в нынешнее критическое время противостояния с Западом?
Читайте о результатах опроса в статье: Медведев против абсолютного большинства граждан РФ. Власть хочет на пенсию?