Москва, 30 мая, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Крайне негативное отношение россиян к повышению пенсионного возраста сочетается с уверенностью подавляющего большинства граждан в том, что подобные решения не должны приниматься без учета народного мнения. Как относятся наши соотечественники к возможности высказать свое отношение к анонсированному Дмитрием Медведевым повышению пенсионного возраста, выяснилось в проведенном ИА REGNUM опросе. А на что им можно реально рассчитывать?

ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №8 «Если бы в ближайшее воскресенье проходил всенародный референдум с вопросом «Надо ли повышать в России пенсионный возраст?», то как бы Вы проголосовали?», %

Повышение пенсионного возраста вряд ли сильно ударит по тем, кто лоббирует такое решение, но вот граждане, которых оно коснется непосредственно, считают, что не мешало бы спросить и у них. Тем более, что премьер-министр успел сообщить, что консультации по данному вопросу уже проведены. С обществом, уровень жизни которого непременно упадет при введении такое меры, никаких «консультаций» проведено не было, между тем как 81% россиян считают, что их мнение имеет значение. Более того, если бы по данному вопросу проводился референдум, то в нем бы приняли участие 90% респондентов. Вариант, который они поддержали бы, вполне предсказуем и понятен: 84% проголосовали бы против повышения пенсионного возраста.

Но есть проблема: провести такой референдум нельзя. Согласно принятому в 2008 году закону, в РФ запрещены плебисциты по вопросам, которые находятся в ведении федеральных властей. Пенсионный возраст относится как раз к таким вопросам, и, в сущности, власти сейчас могут на совершенно законных основаниях провести в жизнь эту антинародную меру, не спрашивая народ совсем. А ведь народ по Конституции РФ является источником власти в государстве, так как ему управлять ситуацией? И вокруг какой национальной идеи сплачиваться в нынешнее критическое время противостояния с Западом?

Читайте о результатах опроса в статье: Медведев против абсолютного большинства граждан РФ. Власть хочет на пенсию?