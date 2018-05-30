Ханты-Мансийск, 30 мая, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске с 30 по 31 мая 2018 года проходит всероссийский форум «Сообщество», который посвящён вопросам добровольчества в рамках темы «Год добровольца: вызовы, возможности, задачи». Третий в этом году региональный форум Общественной палаты РФ посвящён вопросам корпоративного добровольчества, участию бизнеса в решении социальных задач, волонтерским центрам вузов и многим другим, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admhmao.ru На форуме «Сообщество» в Югре

Пленарную сессии «Год добровольца: вызовы, возможности, задачи» открыл секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. В своём вступительном слове он отметил, что не известно точное число добровольцев в России.

«Нижняя оценка — полтора миллиона человек, верхняя — десять миллионов. Есть добровольцы, которые находятся в поле зрения властей регионального или муниципального уровня, есть волонтёры, которые никак не взаимодействуют с властью. Надо ли налаживать такое взаимодействие, снимать барьеры? Мы даже толком не знаем. Пока готовился к форуму, возникло множество вопросов. И форум этот нужен, чтобы найти ответы на наши вопросы», — пояснил цель всероссийского слёта добровольцев в Югре Валерий Фадеев.

Секретарь Общественной палаты РФ подчеркнул, что для России добровольная помощь, поддержка, взаимовыручка — глубокая ментальная потребность, которую когда-то обозначил и развил в своей книге «Взаимная помощь как фактор эволюции» дореволюционный российский мыслитель Пётр Кропоткин.

«Девятнадцатый век мы привыкли воспринимать как расцвет дарвинизма. Да и сейчас у нас дарвинизм — конкуренция, борьба, выживает сильнейший. У Кропоткина была другая идея: взаимная помощь. Если бы была только конкуренция, только война каждого против всех, тогда давно бы мы все друг друга перегрызли. А мы живы. Потому что есть взаимная помощь: когда люди помогают друг другу не за деньги, не за то, чтобы быть оценённым, а потому что они — люди», — задал тон форуму российских добровольцев Валерий Фадеев.

Также было сказано, что в объявленный президентом России 2018 год, Год добровольца, поможет сплотиться волонтёрам страны, ощутить себя большой созидательной силой и снять преграды, возникающие на пути добрых дел.