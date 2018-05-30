Эр-Рияд, 30 мая, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Уголовное наказание за сексуальные домогательства ввели в Саудовской Аравии. Такое решение, как передает телерадиокомпания ВВС, принял консультативный совет Саудовской Аравии (официальный орган страны).

Paul Keller Никаб

«Консультативный совет Саудовской Аравии одобрил закон, предусматривающий уголовное наказание за сексуальные домогательства», — передает вещатель.

Отмечается, что целью нового закона является недопущение данных преступлений, а также «наказание виновных и защита жертв».

Напомним, после того, как в Саудовской Аравии был назначен новый наследный принц Мохаммед бин Салман, страна начала продвигаться по пути реформ, направленных на модернизацию общества.

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