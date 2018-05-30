В Саудовской Аравии ввели уголовное наказание за сексуальные домогательства
Эр-Рияд, 30 мая, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Уголовное наказание за сексуальные домогательства ввели в Саудовской Аравии. Такое решение, как передает телерадиокомпания ВВС, принял консультативный совет Саудовской Аравии (официальный орган страны).
«Консультативный совет Саудовской Аравии одобрил закон, предусматривающий уголовное наказание за сексуальные домогательства», — передает вещатель.
Отмечается, что целью нового закона является недопущение данных преступлений, а также «наказание виновных и защита жертв».
Напомним, после того, как в Саудовской Аравии был назначен новый наследный принц Мохаммед бин Салман, страна начала продвигаться по пути реформ, направленных на модернизацию общества.
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