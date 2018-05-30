Крымский винзавод отравлял землю своими отходами
Симферополь, 30 мая, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Севастопольский городской суд оштрафовал винзавод «Золотая Балка» за хранение отходов на открытом грунте, которое чревато загрязнением и порчей земель. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе городского суда.
«ООО «Агрофирма «Золотая балка» признана виновной в нарушении правил обращения с отходами: их несанкционированное складирование, в том числе от очистки колодцев и канализации, строительный мусор, полиэтилен, резина. Юрлицо оштрафовано на 40 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, в начале года в крымском городе Саки завели дело и оштрафовали на 210 тысяч рублей частную компанию, которая во время добычи земли производила отвал грунта в запрещённом месте. По данным правоохранителей, это привело к загрязнению участка площадью пять тысяч квадратных метров, ущерб оценивается в 13,5 миллиона рублей.
Между тем, в самой компании ИА REGNUM заявили, что отходы, о которых идет речь, были убраны еще в прошлом году, и сейчас на площадке плодородия чисто.
«Площадка плодородия» ООО «Агрофирмы «Золотая Балка» не имеет отношения ни к производству, ни к виноградникам агрофирмы. История с тем, что на этой площадке выявлено несанкционированное складирование отходов, длится с 2016 года. На этой земле, принадлежащей «Золотой Балке», в прежние годы была несанкционированная свалка. Размещение растительных отходов на указанной площадке имело место в предыдущие периоды деятельности предприятия. В 2017 году все приведено в соответствие, территория убрана. По результатам повторно проведенных исследований и анализов загрязнения отсутствуют, что отражено в Акте проверки Севприроднадзора № 5−17-и/11−2017