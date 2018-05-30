Симферополь, 30 мая, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Севастопольский городской суд оштрафовал винзавод «Золотая Балка» за хранение отходов на открытом грунте, которое чревато загрязнением и порчей земель. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе городского суда.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымское вино

«ООО «Агрофирма «Золотая балка» признана виновной в нарушении правил обращения с отходами: их несанкционированное складирование, в том числе от очистки колодцев и канализации, строительный мусор, полиэтилен, резина. Юрлицо оштрафовано на 40 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в начале года в крымском городе Саки завели дело и оштрафовали на 210 тысяч рублей частную компанию, которая во время добычи земли производила отвал грунта в запрещённом месте. По данным правоохранителей, это привело к загрязнению участка площадью пять тысяч квадратных метров, ущерб оценивается в 13,5 миллиона рублей.

Между тем, в самой компании ИА REGNUM заявили, что отходы, о которых идет речь, были убраны еще в прошлом году, и сейчас на площадке плодородия чисто.