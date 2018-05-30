Мюнхен, Германия, 30 мая, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Пини Захави заявил, что футболист ведёт переговоры с тремя клубами. Об этом сообщает Sport Bild.

Rufus46 Роберт Левандовски

«Роберт чувствует, что ему необходимы перемены и новый вызов в карьере. В «Баварии» уже знают об этом. Его мотивация не заключается в деньгах или в переходе в конкретную команду. Практически любой топ-клуб хотел бы видеть его у себя», — сказал Захави.

По словам агента, в настоящий момент Левандовски ведёт переговоры с французским «ПСЖ» и английскими «Челси» и «Манчестер Юнайтед». При этом вариант с «ПСЖ» наименее вероятен из-за проблем клуба с финансовым фейр-плей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» готов предложить «Баварии» за Левандовски £100 млн.