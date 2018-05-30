Москва, 30 мая, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Задержанный в Испании по запросу России через Интерпол британский финансист Уильям Браудер — жулик, выставляющий себя борцом за права человека. Он занимался святым для Запада делом — грабил Россию, поэтому его не выдадут для суда, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

World Economic Forum Браудер

«Браудер доказанный жулик. Это человек, которому безразлично, что говорить: когда ему аннулировали российскую визу, он даже одобрял арест Ходорковского, чтобы понравиться. Он угробил своих сотрудников, а теперь выставляет себя борцом за права человека», — пояснил Делягин.

В России основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital уличен в неуплате налогов и многих других операциях: в декабре 2017 года Тверской суд города признал Браудера виновным в неуплате налогов и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

«Если говорить совсем грубо — он грабил Российскую Федерацию, а это святое дело для Запада. Поэтому, за что его выдавать-то?» — уточнил Делягин.

Эксперт напомнил, что ранее Браудера уже задерживали в Испании и отпускали. Так будет и в этот раз.

«Есть техническая процедура: если вы в списке Интерпола, а доказательства абсолютно безупречны, — решение суда есть, вас обязаны доставить в полицию. Дальше полиция смотрит, и выясняется, что вы виновны всего лишь в том, что грабили Российскую Федерацию. Далее испанское государство жмет вам руку, всячески извиняется и отвозит на место», — сказал Делягин.

«Не думаю, что у него были бы какие-то неприятности, хотя это было бы очень приятной неожиданностью. Просто это человек, который устраивает истерику вокруг любого события, которое с ним связано. Я думаю, что если он подвернет ножку, переходя улицу, он тоже закричит про кровавый режим Путина», — заключил эксперт.

Ранее Браудер в своем Twitter сообщил, что правоохранительные органы Испании задержали его по запросу России в Интерпол. Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital неоднократно объявлялся Россией в международный розыск по линии Интерпола.

Тем не менее организация несколько раз удаляла его из своей базы розыска, мотивируя это тем, что в России его преследуют якобы по политическим мотивам.

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Он также может быть причастен к «пропаже» $5 млрд, занятых правительством России у Всемирного банка и Международного валютного фонда для обеспечения ГКО. Тогда эта пропажа стала причиной дефолта 1998 года.

У Браудера работал юрист Сергей Магнитский. Его смерть в СИЗО в 2009 году стала основанием для принятия США в 2012 году так называемого «акта Магнитского» — закона, вводящего персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Лоббированием этого закона в конгрессе США занимался Браудер.