Пермь, 30 мая, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Пермское отделение общественного движения «Суть времени» проведет аналитический клуб, на котором обсудит ситуацию с запретом Знамени Победы на шествии «Бессмертного полка» в Перми, сообщает 30 мая корреспондент ИА REGNUM.

Мастер произведения станковой живописи Кампана. Тесей и Минотавр. 1500-1525 (фрагмент)

Эксперты разберут проблему в нескольких ее измерениях: будет произведено философское осмысление данного феномена, а также представлена аналитическая справка, более полно раскрывающая суть проблемы.

Мероприятие станет первым в серии «Неклассических типов войн», которые получили свое развитие во второй половине XX века.

Аналитический клуб «Суть времени» — регулярное мероприятие, на котором эксперты проводят глубокую аналитику актуальных политических и общественных событий Перми, а также страны в целом. Членами клуба являются деятели культуры, преподаватели, журналисты, а также представители общественных организаций.

Напомним, 9 мая в Перми организатор акции «Бессмертный полк» Анна Отмахова запретила использование во время шествия государственную символику России, в том числе Знамя Победы. Данный факт вызвал массовое возмущение среди общественности.