Москва, 30 мая, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Россия существенно уступает мировым экономическим лидерам по показателям вклада малого и среднего бизнеса в бюджетные поступления. Об этом 30 мая рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности и инновационному развитию Денис Кравченко, выступивший, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на открытии Всемирного форума по франчайзингу, который стартовал в Москве.

Леонид Соломаткин. Пирушка дельцов. 1880

«Это событие мирового масштаба, — заявил Кравченко. — Нам очень приятно принимать такой прекрасный форум, и те темы, которые будут обсуждены в ходе дискуссий и круглых столов, очень востребованы и актуальны. За последние семь лет российский франчайзинг демонстрирует уверенный рост — 15% в год. Сегодня в нашей стране работают более 50 тыс. франчайзи и 1300 компаний, 65% из которых являются отечественными концепциями. Это крайне важно для РФ, так как сегодня вклад малого и среднего бизнеса в бюджетные поступления не превышает 20%. Нам есть куда стремиться, так как мы понимаем, что мировые лидеры показывают цифры на уровне 60−80%. Франчайзинг в первую очередь — это малый и средний бизнес. И руководство нашей страны, и мы, депутаты, уделяем большое внимание развитию этой ниши. Это новые рабочие места, это уверенность в завтрашнем дне и здоровое общество».

Напомним, что Всемирный форум по франчайзингу проходит в Москве с 30 по 31 мая. Как сообщают его организаторы, форум призван выявить проблемные места, с которыми сталкиваются предприниматели в данной отрасли, и получить исчерпывающую информацию о событиях и новых трендах мирового франчайзинга. Организаторы уверены: франчайзинг — это самый простой способ начать собственный бизнес, поэтому он пользуется большим спросом среди начинающих предпринимателей и в последние годы показывает стабильную динамику развития на российском рынке