Санкт-Петербург, 30 мая, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник (Партия роста) высказал удивление принципами, по которым формируется руководство городской Общественной палаты. Об этом Резник заявил 30 мая, обращаясь к главе палаты Нине Кукурузовой, выступившей в Заксобрании с отчетом о работе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

Резник отметил, что одним из заместителей главы палаты является бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, заслуженный строитель России Александр Вахмистров. «Я с ним знаком, у меня к нему сложное, неоднозначное отношение, но он известен в городе», — сказал Резник.

Совсем другое отношение у парламентария ко второму заместителю Кукурузовой — Александре Баландиной. По словам Резника, он смог обнаружить в открытых источниках только информацию о ее предпринимательской деятельности, но не об общественной активности.

Резник предположил, что единственной причиной, по которой Баландина вошла в руководство Общественной палаты, является тот факт, что она — жена вице-губернатора Санкт-Петербурга Константина Серова, отвечающего в Смольном за внутреннюю политику.

Резник высказал версию, что Баландина в Общественной палате является по факту «заместителем по связям с исполнительной властью», и в шутку предложил, что тогда «заместителем по связям с законодательной властью» в Общественную палату надо избрать, например, супругу одного из вице-спикеров Заксобрания Петербурга.

«Совершенно возмутительная история. Так формировать Общественную палату нельзя, тем более взять и назначить заместителем человека, мало известного в общественной жизни», — возмутился Максим Резник.

Он назвал принцип таких кадровых назначений «данью уважения Смольному» и «данью феодальным традициям». И добавил, что тогда уж, руководствуясь этим принципом, в Общественной палате действительно должен появиться заместитель по связям с Заксобранием, поскольку Александр Вахмистров таковым не является.

Отметим, что в Общественной палате Петербурга Александра Баландина числится как сопредседатель попечительского совета некоммерческой организации «Союз госпиталей ветеранов войны».

Добавим, по данным декларации о доходах вице-губернаторов и членов их семей, супруга вице-губернатора Константина Серова получила доход в 2017 году в размере 7,1 млн рублей, что намного выше, чем годом ранее (2,3 млн рублей).