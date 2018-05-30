Москва, 30 мая, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Процесс обновления парка пригородних железнодорожных поездов сталкивается с существенными трудностями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 мая заявил председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров на заседании Совета Федерации.

Антон Привальский ИА Красная Весна Электрички

«До настоящего времени до конца не урегулирован вопрос обновления пригородного железнодорожного состава», — заявил Белозеров.

По его словам, процесс обновления парка хоть и идёт, но совершенно неудовлетворительными темпами.

«Пригородные компании не всегда способны решить эту задачу самостоятельно, а регионы в этом направлении, к сожалению, не всегда проявляют высокую заинтересованность в данном вопросе», — объяснил он.

По данным Белозерова, в результате проведенных реформ 55% рынка пригородных пассажирских железнодорожных перевозок находится у частных перевозчиков.