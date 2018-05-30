Москва, 30 мая, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В убийстве журналиста Аркадия Бабченко могли быть заинтересованы ополченцы Донбасса и «сепаратисты с Северного Кавказа». Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в прямом эфире «Говорит Москва».

Цитата YouTube пользователя Держитесь там Аркадий Бабченко

«Во второй чеченской войне он (Аркадий Бабченко) воевал контрактником, то есть добровольно, — говорит Венедиктов. — После украинских событий он строго занял сторону украинцев и украинской армии».

По мнению главреда «Эхо Москвы», врагами сотрудника СМИ могли быть именно «сепаратисты с Северного Кавказа» и ополченцы Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Киеве был убит журналист Аркадий Бабченко. Неизвестный сделал несколько выстрелов в спину и скрылся, журналист скончался по пути в больницу. Украина заявила, что во всем виноваты «российские спецслужбы».

Позже член Совфеда Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter сообщил, что попытки Киева обвинить в гибели журналиста Бабченко Москву — очередная провокация, которая никак не выгодна России.

В МИД РФ отметили, что «кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной» для властей Украины и выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника СМИ.

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