Москва, 30 мая, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Столичных водителей просят быть более осторожными и внимательнее на дорогах на время школьных летних каникул, сообщает 30 мая пресс-служба администрации Москвы.

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В мэрии напомнили, что у школьников начинаются каникулы, поэтому дети будут больше времени проводить во дворах и на улицах.

«Отдыхая, ребята часто забывают об элементарных правилах безопасности на дороге, поэтому водителям необходимо быть бдительными», — говорится в сообщении.

По словам начальника столичного управления ГИБДД Виктора Коваленко, взрослым необходимо на собственном примере демонстрировать безопасное поведение на дороге, а также напоминать детям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Напомним, 31 мая в столице стартует летняя кампания по детскому отдыху, более 40 тыс. детей отправятся в лагеря Москвы и Московской области.

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