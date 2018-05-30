Владивосток, 30 мая, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов намерен общаться с жителями региона в Instagram и Twitter. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба министерства.

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«Государственная служба, неважно, где она проходит, должна быть максимально открытой и прозрачной», — отметил Козлов.

Министр добавил, что соцсети сегодня служат площадкой для общения с людьми и оперативного реагирования на их проблемы. Глава Минвостокразвития, как отмечается, готов к «живой беседе» с населением.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Александр Козлов, ранее — губернатор Амурской области, был назначен президентом РФ на должность министра по развитию Дальнего Востока. На посту главы региона Козлов активно использовал аккаунт в соцсетях: его подписчиками в Instagram являются более 30 тыс. пользователей.

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