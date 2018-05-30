Хабаровск, 30 мая, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Мошенничество на сумму 10 млн рублей обернулось для бывшего заместителя руководителя Дальневосточного территориального управления Росрезерва наказанием в виде лишения свободы сроком на 4,5 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Владимир Маковский. Осуждённый. 1879

В соответствии с решением Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре, бывший чиновник изготовил фиктивные акты о поставке и монтаже транспортера на местном элеваторе, а затем вывел 9,3 млн рублей бюджетных средств через различные фирмы. Часть денег осужденный передал своему подельнику, также участвовавшему в криминальной схеме.

Суд постановил признать мужчину виновным по статье «мошенничество» и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей. Отбывать наказание бывший чиновник будет в исправительной колонии общего режима.

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