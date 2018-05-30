Казань, 30 мая, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Казанский завод синтетического каучука, который из-за участия в амбициозном химическом проекте находится в сложном финансовом положении и на первом этапе процедуры несостоятельности — наблюдении, получил сразу два иска от поставщиков коммунальных ресурсов. Сумма претензий превышает 31,33 млн рублей, дела к производству уже приняты. Судебные заседания по иску двух компаний назначены на 28 июня и 5 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM

CafeCredit.com Вереница долгов

Напомним, на базе данного предприятия, существующего в Казани более 80 лет, в 2010 году было создано ОАО «КЗСК-Силикон» (на сегодня банкрот). Задача «дочерней компании», где более 48% принадлежит правительству РФ, была в том, чтобы реализовать проект по строительству мощностей для выпуска метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Разрешение на строительство было оформлено в октябре 2013 года, в рамках госконтракта к реализации были привлечены подрядчики из разных регионов, взяты многомиллиардные кредиты, в том числе и у аффилированного с казанским заводом банка «Спурт», председатель правления которого Евгения Даутова имела в ОАО «КЗСК» долю в 30%. Банк, в том числе и из-за участия в этом проекте, позднее остался без лицензии (отозвана в июле 2017 года) и был признан банкротом, так как у него возникли финансовые трудности.

Проект в процессе реализации подорожал, новые кредиты ОАО не получило и стройка остановилась. Подрядчики, не получив оплаты от ОАО «КЗСК-Силикон» в срок, обратились с исками в суд, а один из них подал на банкротство компании. На сегодня общество находится на этапе конкурсного производства и сумма его долгов превышает 3 млрд рублей. ОАО «КЗСК» не стало дожидаться аналогичного иска и ещё в 2017 года самостоятельно обратилось в Арбитражный суд Татарии с требованием признать себя банкротом. Одновременно с этим ОАО подало заявку на включение в список стратегических организаций России. Свыше полугода рассмотрение иска под этим предлогом откладывалось, но в начале апреля 2018 года суд ввёл в отношении завода первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 29 августа 2018 года.

В рамках судебных слушаний отмечалось, что «ОАО «КЗСК» совместно с министерством промышленности и торговли Российской Федерации, министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, государственной корпорацией «Ростех» разрабатываются мероприятия по финансовому оздоровлению ОАО «Казанский завод синтетического каучука». Позднее появились сведения, что госкорпорация «Ростех» готова выкупить у Евгении Даутовой её долю в заводе.

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Пока же кредиторы казанского предприятия продолжают обращаться в суд и не только в рамках банкротного иска. Сразу два иска поступили от поставщиков коммунальных услуг, которым предприятие задолжало свыше 31 млн рублей.

11 мая 2018 года АО «Татэнерго» обратилось с иском на 31 332 594,84 рубля. Слушания иска назначены на 5 июля.

23 мая у КЗСК появился ещё один потенциальный кредитор — АО «Татэнергосбыт». Сумма его претензий в десять раз меньше — 3 723 057,4 рубля. Предварительное слушание пройдёт 28 июня.

Ранее попытки взыскать задолженность у ресурсопоставщиков наталкивались на объяснение ответчика, что он «находится в тяжёлом финансовом положении».