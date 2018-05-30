Оренбург, 30 мая, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области в апреле и мае отмечен существенный скачок цен на автомобильное топливо. Сотрудники заправок признались, что сами в шоке от регулярного изменения ценника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост цен

По данным Оренбургстата, с 14 по 21 мая литр бензина вырос в цене в среднем на 2%. За апрель, по данным Росстата, рост составил 18,3%.

По данным органов статистики, в целом по России цены производителей на автомобильный бензин после их снижения в январе (на 10,3%), феврале (на 2,8%) и небольшом росте в марте (на 3,6%), в апреле в среднем выросли на 13%. Его удорожание отмечено в 15 субъектах Российской Федерации (от 3,1% в Иркутской области до 18,3% в Оренбургской области).

Примечательно, что потребительские цены превысили цены производителей на топливо в два раза. Так, в Приволжском федеральном округе стоимость литра бензина от производителя составила 20,07 рубля, тогда как в Оренбуржье литр бензина обходится автовладельцам в среднем по 39,64 рубля, в Прикамье в 40,83 рубля. Минимальная потребительская стоимость отмечена в Пензенской области — 39,06 рубля за литр, максимальная — в Чувашии (40,93 рубля за литр).

Добавим, на 2 апреля средняя потребительская стоимость бензина в Оренбуржье составляла 39,57 рубля за литр, на 28 апреля — 40,18 рубля за литр, а на 21 мая — 41,49 рубля за литр. Цены продолжают расти. Так, на одной из автозаправок в Оренбурге, корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что за последнюю неделю стоимость литра бензина марки АИ-92 выросла на 60 копеек — с 40 рублей до 40,60 рубля на 30 мая.