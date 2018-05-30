Омск, 30 мая, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Депутат горсовета Омска Инна Гомолко 30 мая на заседании комитета по ЖКХ и транспорту предложила заместителю директора департамента городского хозяйства Михаилу Буту продлить отопительный сезон.

Anatomia-remonta.ru Отопление

«В детских садах сейчас холодно, дети мёрзнут, спят в одежде при температуре +14 градусов. Почему нельзя отопительный сезон продлить? Месяц уже холодно», — цитирует Инну Гомолко «СуперОмск».

В ответ Бут заявил, что это невозможно: все теплоисточники отключили 21 мая. К тому же, по его словам, в Омске отопительный сезон и так продлился 243 дня.

«За мою память это самое длительное подключение к теплу», — отметил чиновник.

В свою очередь, председатель комитета Виталий Путинцев предложил омичам пользоваться обогревательными приборами.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, последний месяц нынешней весны в Омске уже сейчас называют аномально холодным. По словам местных синоптиков, май-2018 в городе стал самым холодным за последние 49 лет.

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Добавим, холодный май доставил немало проблем аграриям Омской области. Из-за капризов погоды посевная оказалась под угрозой. Повлияли на ситуацию и постоянно растущие цены на топливо.

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