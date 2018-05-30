Хобарт, Австралия, 30 мая, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Более 1,35 млн лососей погибли в австралийском заливе Маккуори (штат Тасмания) с октября 2017 по май 2018 года, передает немецкий телеканал N-TV 30 мая. Специалисты считают причиной гибели рыб вирусное заболевание, усугубленное особенно жарким летом.

Commons.wikimedia.org Мёртвый лосось (Oncorhynchus nerka) на берегу

«Нам необходим немедленный мораторий на всё рыболовство. Рыбаки должны покинуть Маккуори!» — заявила представитель экологического движения Розали Вудруф. По ее мнению, ущерб популяции лососей может быть непоправим.

Власти страны распорядились ограничить ловлю форели и лосося в регионе.