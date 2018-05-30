Магас, 30 мая, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В Малгобекском районе Ингушетии произошла утечка нефти из нефтепровода. В результате аварии серьезно пострадали земли сельского поселения Аки-Юрт. Специалисты Россельхознадзора отбирают пробы для отправки в экспертный центр Ставропольского края для оценки степени ущерба, сообщается на сайте ведомства.

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«В результате утечки нефти из поврежденного трубопровода значительно пострадали земли сельскохозяйственного назначения в сельском поселении Аки-Юрт Малгобекского района республики. По предварительным данным, размер причиненного ущерба может составить 50 млн рублей», — приводит слова инспектора земельного надзора Россельхознадзора РФ по региону Ильяса Султыгова «Интерфакс».

По данному факту проводятся проверки, Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении. Лица, виновные в ЧС, устанавливаются. Поврежденным в результате утечки нефти землям требуется рекультивация.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в Ставропольском крае из-за несанкционированной врезки произошла разгерметизации нефтепровода. Инцидент произошел в Буденновском районе вблизи населенного пункта Красный Октябрь. Нефть разлилась на площади 0,32 га.