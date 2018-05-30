Вашингтон, 30 мая, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В преддверии всемирного дня борьбы с курением ООН опубликовала статистику, демонстрирующую вред табачных изделий, сообщает 30 мая Geo TV.

Сигарета

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждую минуту от курения умирает десять человек, кроме того, за это же время курильщики употребляют около 11 млн сигарет.

Напомним, данная вредная привычка, несмотря на очевидный и доказанный вред здоровью, пользуется большой популярностью в мире. ВОЗ утверждает, что к ней пристрастны около 1 млрд человек в мире. Тем не менее количество курильщиков сокращается последние 25 лет.