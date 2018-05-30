Ярославль, 30 мая, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года. По этой причине полеты в южном направлении из аэропорта «Туношна» пока откладываются, что делать людям, которые уже купили билеты — неизвестно. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В аэропорту «Туношна» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ярославцы покупали билеты в Сочи, Симферополь, Анапу на все летние месяцы и даже на конец сентября. И вот сейчас все они оказались в подвешенном состоянии.

Yarregion.ru Аэропорт «Туношна»

«Я сейчас сам конкретно выясняю в «Саратовских авиалиниях», сколько ярославцев купили билеты. Мне также надо понять количество ивановцев, костромичей. Пока этот ответ мне не дали», — сказал генеральный директор ОАО «Аэропорт «Туношна» Анатолий Козлов.

Ярославцы же в этой ситуации и вовсе не имеют никакой информации: они не знают, что делать, сдавать или нет билеты.

«Приобрели билеты на рейс авиакомпании Саратовские авиалинии с вылетом из Ярославля в Симферополь на 1 сентября. Покупали в марте и конце апреля, ни сном ни духом не зная о проблемах компании. Раньше никогда ее услугами не пользовались. Когда по ТВ объявили о закрытии компании, сразу стали звонить в аэропорт и перевозчику. А здесь нас ожидал еще один неприятный «сюрприз» — связаться напрямую нет возможности. Только оставить заявку в ЛК. Затем они должны ответить на почту», — пишет ярославна в соцсетях

Ей авиакомпания прислала ответ с просьбой подождать,

«Вот ожидаем у моря погоды… Писала им еще два раза. Ответа — ноль. Позвонила в колцентр СА. Ответили, что решения пока нет. Что делать? Аэропорт Туношна отвечает, что билеты нам не продавали, какие могут быть к ним вопросы? Может еще есть те кто купил билеты из Ярославля и оказался в подобной ситуации??» — недоумевает женщина.

Министерство транспорта РФ поручило Росавиации возобновить работу оперативного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы АО «Саратовские авиалинии» и проработать с авиаперевозчиками маршрутную сеть авиакомпании «с целью ее поддержания и определения ответственных за перевозку пассажиров на конкретных маршрутах». Ярославский аэропорт и правительство области настаивают на том, чтобы их включили в состав оперативного штаба, чтобы отстаивать интересы ярославцев. Росавиация

Будет проведена оценка финансовых возможностей «Саратовских авиалиний» по возврату денежных средств пассажирам, добровольно отказавшимся от перевозки по ранее купленным билетам, а также выплатам заработной платы персоналу «Саратовских авиалиний».

Кроме того, Росавиация обещает открыть «горячую линию» для ответов на обращения пассажиров и оперативного решения связанных с этим вопросов.

У Росавиции есть поручение Минтранса заменить «Саратовские авиалинии» на маршрутной сети другими авиакомпаниями. Она и должна принять решение «, — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Аэропорт «Туношна» Анатолий Козлов.

Аэропорт по-прежнему ведет переговоры с более чем двадцатью операторами, но договоры на данный момент ни с кем не заключили.

Правительство Ярославской области на вопросы журналистов о судьбе ярославцев, купивших билеты на юг, не отвечает.