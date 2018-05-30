Калуга, 30 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Первый летний лагерь для детей открылся в Калужской области 30 мая, сообщает пресс-служба администрации региона.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В пионерском лагере

Работа детских организаций стартовала в рамках оздоровительной кампании 2018 года. Первыми открыл свои двери «Спутник», а 1 июня юных калужан примет лагерь «Галактика».

Всего в Калужской области этим летом будут работать 375 организаций, в том числе 13 загородных лагерей, 7 санаториев и оздоровительных организаций санаторного типа, 342 лагеря с дневным пребыванием, 4 лагеря труда и отдыха, 9 туристических и палаточных лагерей.

Предполагается, что в образовательную и трудовую деятельность будут вовлечены 90 тысяч детей региона.

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