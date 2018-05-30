Москва, 30 мая, 2018, 11:25 — ИА Регнум. В связи со снижением акцизов на бензин в Совфеде опасаются потерь региональных бюджетов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

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Правительство предлагает снизить акцизы на бензин и дизтоплива, возможно, это остановит, но не снизит цены, отметил член Совфеда Василий Иконников.

«Ведь это создаст дополнительные проблемы бюджетам субъектов РФ. Все акцизы заложены в бюджеты на 2018-й, снижение акцизов — это снижение заложенных в бюджете доходов и расходов всех бюджетов субъектов РФ. Выпадающие доходы равняются 140 млрд рублей, и с этим вообще нужно что-то делать», — заявил Иконников.

Он предложил Совфеду занять жесткую позицию.

«Если правительство внесет законопроект, который будет снижать акцизы, мы должны с вами внести изменения по передаче федеральной доли акцизов на региональный уровень в качестве компенсации», — сказал парламентарий.

В ходе дискуссии спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала позицию правительства по снижению акцизов, высказав при этом замечания.

«Это позволит снизить цены на бензин на оптовом рынке, но не скажется на розничной продаже, население не почувствует снижения цен на бензин», — указала она.