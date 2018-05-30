Калуга, 30 мая, 2018, 11:32 — ИА Регнум. В Калужской области план посадки лесных культур на 2018 год выполнен на 105% (2032,9 га). Об этом на пресс-конференции заявила министр природных ресурсов и экологии региона Варвара Антохина, сообщает 30 мая корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Лесовосстановительные работы.

По словам Антониной, в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» работниками лесного хозяйства, членами школьных лесничеств, ветеранами и волонтерами посажено 320 тыс. деревьев хвойных пород. Всего весной 2018 года было проведено свыше 50 подобных мероприятий. Осенью данная работа продолжится.

Министр отметила, что в 2018 году особое внимание в области уделяется выращиванию собственного посадочного материала. На территории Куйбышевского, Юхновского районов, пригорода Калуги и ещё 18 временных питомников засеяно более 3 га леса.

Варвара Антохина напомнила, что 2018 год был объявлен Годом волонтера, в рамках которого проходят экологические акции «Сохраним родную природу», «Вода России», «Живи, лес!», «Марш парков», субботники «Зелёная весна» и «Зелёная Россия».

«В этом году, как и в Год экологии, мы надеемся на плодотворное сотрудничество и взаимную поддержку волонтерских и общественных организаций», — заявила она.

Напомним, леса в Калужской области расположены на площади около 1,5 млн гектар, что составляет 45% её территории. 89% лесов расположены на землях лесного фонда (254 тыс. га), 4,5% — на землях особо охраняемых территорий и объектов (63 тыс. га).

Как сообщало ИА REGNUM, в России лесозаготовителей могут обязать обустраивать лесные питомники. Сейчас данная деятельность осуществляется на добровольной основе, но планируется законодательно закрепить её как норму.

По словам федерального министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, развитие эффективной системы лесопользования — одна из приоритетных задач, которую ставит перед Минприроды президент России Владимир Путин. Основное направление работы — обеспечение высокого качества и темпов восстановления лесов. В настоящее время показатели искусственного лесовосстановления составляют ежегодно около 20% от объема заготовки древесины. Государство вводит в законодательство принцип полного (100%) восстановления лесов.

Между тем, для наращивания темпов восстановления лесов потребуется развитие системы лесосеменных центров. На сегодняшний день на территории России действует пять таких объектов, в соответствии с поручением президента РФ будет создано ещё шесть.