Афины , 30 мая, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Гости и жители Греции сталкиваются 30 мая с транспортными проблемами из-за запланированных забастовок, передает немецкий телеканал N-TV.

Рамон Касас, Забастовка. 1899-1900

Многие авиарейсы задержаны или отменены, не работает паромный транспорт, электрички, наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Забастовка против политики жесткой экономии организована крупнейшими профсоюзами частного и государственного сектора GSEE и ADEDY.

Ожидается, что авиадиспетчеры вернутся к своим обязанностям во второй половине дня, а работники поездов намерены бастовать в течение суток. Как сообщало ИА REGNUM, компания «Аэрофлот» изменила расписание авиарейсов из-за греческой стачки.