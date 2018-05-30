Лос-Анджелес, США, 30 мая, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В сеть выложили фотографии со съёмочной площадки мистического триллера «Тяжелые времена в отеле «Эль Рояль», в котором главную роль сыграл Крис Хемсворт, снимки были опубликованы 29 мая в журнале Entertainment Weekly.

Цитата из х/ф «Тяжелые времена в отеле «Эль Рояль». Реж. Дрю Годдард. 2018. США Странный отель

В роли режиссёра картины выступил Дрю Годдард, он же написал сценарий к будущему фильму. В центре повествования окажутся семь человек, собравшихся в отеле, который расположен возле озера Тахо, на границе между штатами США Калифорния и Невада. Каждому из них предлагается «произвести выстрел в искупление — прежде чем все отправится в ад».

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Напомним, о старте проекта стало известно в августе 2017 года. В фильме снялись такие известные актёры, как Джефф Бриджес, Рассел Кроу, Дакота Джонсон и Джон Хэмм.