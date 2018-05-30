Москва, 30 мая, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Предупреждения миллиардера Джорджа Сороса об очередном глобальном финансовом кризисе, который ударит по Евросоюзу, не вызывают сомнений — Европа сегодня действительно находится в шатком положении из-за действий США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Джордж Сорос накануне предрек новый мировой финансовый кризис, который прежде всего скажется на развитии стран ЕС, пишет Bloomberg. Так, по его словам, прекращение ядерной сделки с Ираном и разрыв Трансатлантического сотрудничества между ЕС и США негативно скажется на экономиках именно европейских стран, а также может вызвать девальвацию валют развивающихся рынков.

«Сорос как всегда прав, но это не вся правда. То, что в Евросоюзе и на мировом финансовом рынке возникнет кризис — это очевидно, но это не только результат каких-то объективных процессов, но и сознательная политика США и вообще англо-саксонских стран. Неслучайно Великобритания вышла из ЕС. Англосаксонская цивилизация может жить только как пирамида, присваивая ресурсы других стран», — заявил Емельянов.

По его словам, в конце XX века благополучие США основывалось на том, что они «грабили» бывшие страны СССР. Такой политики эта страна придерживается и сейчас.

«Бедные страны они ограбили до нитки, в РФ пришел президент Владимир Путин, в Азербайджане — президент Ильхам Алиев, которые не давали грабить. Здесь лавочка, во многом, закрылась и они попытались грабить Ближний Восток в начале нулевых. Что-то им удалось сделать, но не в том объеме, в котором им хотелось для своего развития. Дефицит бюджета, проблемы в США нарастают, нужны ресурсы, в том числе для поддержания мирового господства. Китай себя грабить не даст, РФ при Путине тоже себя грабить не даст, остается богатая и, по сути, беззащитная Европа. Поэтому организуются всякие шаги для того, чтобы ослабить ЕС и сделать его добычей США», — считает Емельянов.